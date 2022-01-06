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В Казахстане выявили восемь случаев омикрон-штамма коронавируса

Минздрав Казахстана сообщил о выявлении в стране 8 случаев омикрон-штамма коронавируса

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В Казахстане выявили восемь случаев омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

По данным министерства, семь случаев выявлено в Алма-Ате, еще один — в Нур-Султане.

Всего было совершено геномное секвенирование 96 процентов положительных образцов, доля омикрон-штамма составляет среди них 8,3 процента. Еще 71 процент проб составляет дельта-штамм, 16 процентов — дельта-плюс, 4,7 процента — другие штаммы COVID-19.

«Особенностью версии "омикрон" является высокая распространенность инфекции (коэффициент распространения 1:5), повышенный риск повторного заражения», — добавили в Минздраве. Там отметили, что омикрон-штамм распространяется в 70 раз быстрее дельта-варианта.

Общее число заражений коронавирусом в Казахстане на 6 января превысило 990 тысяч.

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Майя Гавашели
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