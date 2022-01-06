Генсек ОДКБ созвонился с президентами Казахстана и Белоруссии

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Зайнетдинов рассказал, что Токаев в ходе телефонных переговоров поблагодарил организацию за помощь республике в кризисный момент и решение о направлении Коллективных миротворческих сил. По его словам, глава белорусского государства, в свою очередь, заявил генсеку о полной поддержке властей Казахстана.

Ранее стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. В частности, в составе миротворческих сил ОДКБ в страну направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ РФ.