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Генсек ОДКБ созвонился с президентами Казахстана и Белоруссии

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с главами Казахстана и Белоруссии

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Зайнетдинов рассказал, что Токаев в ходе телефонных переговоров поблагодарил организацию за помощь республике в кризисный момент и решение о направлении Коллективных миротворческих сил. По его словам, глава белорусского государства, в свою очередь, заявил генсеку о полной поддержке властей Казахстана.

Ранее стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. В частности, в составе миротворческих сил ОДКБ в страну направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ РФ.

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Екатерина Андреева
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