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В Казахстане ввели новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма

В Казахстане запретили входить в большие магазины без «зеленого статуса» из-за омикрона

Власти Казахстана ввели новые коронавирусные ограничения из-за быстрого распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного государственного санврача.

Сотрудникам и посетителям без «зеленого статуса» или ПЦР-теста на коронавирус теперь запрещено входить в большие магазины, в частности непродовольственные, и ТРЦ.

Ранее глава технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что прирост новых случаев COVID-19 во всем мире увеличился на 71 процент за последнюю неделю. По ее словам, этот показатель разнится в зависимости от региона.

Марина Совина
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