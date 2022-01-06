В Казахстане ввели новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма

Власти Казахстана ввели новые коронавирусные ограничения из-за быстрого распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главного государственного санврача.

Сотрудникам и посетителям без «зеленого статуса» или ПЦР-теста на коронавирус теперь запрещено входить в большие магазины, в частности непродовольственные, и ТРЦ.

Ранее глава технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что прирост новых случаев COVID-19 во всем мире увеличился на 71 процент за последнюю неделю. По ее словам, этот показатель разнится в зависимости от региона.

