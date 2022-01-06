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Саакашвили рассказал о гостящих в его доме казахстанских оппозиционерах

Михаил Саакашвили поприветствовал «борьбу казахского народа за свободу»

Фото: РИА Новости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих в Казахстане. На своей странице в Facebook он разместил заявление, в котором поприветствовал «борьбу казахского народа за свободу».

«Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», — написал политик и рассказал о том, как в 2021 году в его доме в Киеве собрались казахстанские оппозиционеры.

Саакашвили отметил, что после беседы с гостями он понял, что казахстанское общество «готово для больших перемен». По его словам, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал для страны больше, чем бизнесмен и экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили для своего государства.

«Но это не дает ему [Назарбаеву] право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши», — заключил политик.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Варвара Кошечкина
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