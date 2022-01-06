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Порошенко раскрыл дату возвращения на Украину

Бывший президент Украины Порошенко вернется в Киев 17 января для участия в суде

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Бывший президент Украины Петр Порошенко приедет в Киев для участия в судебном заседании. Дату своего возвращения политик раскрыл на странице в Facebook.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — рассказал Порошенко. Он подчеркнул, что возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского. По словам политика, он едет в Киев, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.

Порошенко также заявил, что на неделе с 10 по 15 января он планирует работать в Европе, чтобы защитить Украину от агрессии со стороны России и поддержать украинскую демократию. «Когда у власти неадекваты, оппозиции приходится действовать еще активнее», — заключил он.

1 января сообщалось, что два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко к гражданам вместо обращения Зеленского. Бывший глава государства записал видео вместе с женой Мариной: он говорил о своих поездках в Донбасс и борьбе с российской агрессией, а супруга — о противодействии коронавирусной инфекции.

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Екатерина Андреева
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