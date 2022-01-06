В России задумали ограничить скорость курьеров

Сенатор Александр Башкин заявил, что в России необходимо отслеживать соблюдение скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах, а также степень их экипировки. Ответственность за контроль этого правила следует возложить на работодателей, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Башкин предложил обязать агрегаторов доставки следить за скоростью курьеров, а также ввести обучение работников правилам ПДД. Кроме того, сотрудников захотели оснастить необходимой экипировкой, которая увеличит безопасность граждан в крупных российских городах.

Кроме того, политик заявил о необходимости огранить скорость курьеров, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах, до 25 километров в час.

«Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку», — подчеркнул Башкин.

Ранее в МВД России допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года. В стране планируют определить таких статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другие.