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Талибы выступили за мирное решение проблем в Казахстане

«Талибан» призывал власти Казахстана и протестующих к решению проблем путем диалога

Фото: Interior Ministry of Kazakhstan / Reuters

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) призывало власти Казахстана и протестующих в стране к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано на странице пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи в Twitter.

«Афганистан внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как близкий сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками там», — говорится в сообщении. Талибы также выступили за то, чтобы власти и протестующие решили разногласия путем диалога и мирными средствами, чтобы принести мир и стабильность в страну.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Ксения Назарова
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