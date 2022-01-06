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Прибытие первых российских миротворцев в Казахстан попало на видео

РИА Новости опубликовало видео прибытия первых российских миротворческих сил в Казахстан

Прибытие первых российских миротворческих сил в Казахстан, где продолжаются массовые беспорядки, попало на видео. Запись опубликовали в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Судя по кадрам с места событий, десятки военнослужащих в форме и с вещами вышли из самолета, приземлившегося на казахстанской территории. На видеозапись также попал момент выгрузки транспортных средств российской армии.

Ранее стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили в республику первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным Минобороны, в республику направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений.

Екатерина Андреева
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