Все финансовые организации в Казахстане приостановили работу

Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена на фоне протестов в стране. Об этом сообщает Национальный банк, передает РИА Новости.

«Принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов.

По его словам, такие меры направлены на защиту здоровья и жизни работников, а также клиентов финансовых организаций.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.