Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Все финансовые организации в Казахстане приостановили работу

Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена после протестов

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена на фоне протестов в стране. Об этом сообщает Национальный банк, передает РИА Новости.

«Принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
00:00

По его словам, такие меры направлены на защиту здоровья и жизни работников, а также клиентов финансовых организаций.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Курс доллара взлетел до максимума с апреля
В центр Алма-Аты пригнали БТР и грузовики с вооруженными силовиками
Все административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану
Психолог перечислил способы избавиться от постковидной тревоги
Назван проявляющийся на коже главный синдром серьезной болезни печени
Академик РАН назвал опасную для мужчин болезнь
Все финансовые организации в Казахстане приостановили работу
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Японии «сдерживание России»
Врач предупредила о смертельной опасности онемения рук и ног
В Алма-Ате вновь пропала мобильная связь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter