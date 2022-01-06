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В Госдуме оценили будущее зеленых технологий в России

Депутат ГД Делягин призвал Запад забыть о климатическом мошенничестве
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

У зеленых технологий есть большое будущее, особенно в России, где возможности для энергосберегающих технологий используются еще недостаточно, считает экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. Тем не менее, в разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что Западу стоило бы перестать так сильно полагаться на эту отрасль ввиду серьезного климатического мошенничества.

По мнению политика, Запад очень сильно забежал вперед в вопросе зеленых технологий, что стало особенно явно сейчас, после поразившего страну энергетического кризиса. Проблема, по его словам, в слишком большом количестве технологических проблем, которые еще не решены. А, возможно, не решатся и в будущем.

Климатическое мошенничество

«Существует ряд довольно серьезных проблем, начиная с утилизации аккумуляторов и заканчивая утилизацией ветряков — что с ними делать, пока так и не придумали. Кроме того, экспериментально установлено, что при слишком большой дозе зеленой энергетики падает надежность всей системы», — заметил экономист.

У России, тем не менее, в этом вопросе еще есть большой потенциал: в отличие от Запада, который слишком понадеялся на зеленые технологии, в нашей стране, они, напротив, используются недостаточно. Эту отрасль необходимо развивать, сохраняя при этом баланс.

Нужно забыть про климатическое мошенничество и посмотреть на углеродный след, который остается при изготовлении аккумуляторов, солнечных батарей, который оказывается больше, чем при сжигании газа или даже угля. Даже мазут — более зеленая технология, чем солнечная батарея.

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«Проблема в том, что производство редкоземельных металлов очень грязное. И даже в рамках климатического мошенничества нельзя забывать еще и о том, что главный парниковый газ — это водяной пар, с которым ничего не сделать», — сказал Делягин.

Он заключил, что необходимо также учитывать поглощение парниковых газов биотой, изменить подход к оценке их воздействия на окружающую среду.

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Наталия Белова
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