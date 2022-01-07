В МВД Казахстана заявили о задержании до четырех тысяч террористов

Казахские СМИ со ссылкой на МВД Казахстана заявили о задержании в республике до четырех тысяч террористов. Сообщение появилось в том числе в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Наибольшее число задержаний, по данным ведомства, произошло в Алма-Ате. Также в МВД отметили, что в ходе зачистки была пресечена деятельность свыше 100 лиц.

Задержанным грозит пожизненное заключение.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.