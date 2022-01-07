Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция допустила закрытие «Северного потока-2» при эскалации на Украине

Глава МИД Франции: при возобновление войны на Украине «Северный поток-2» могут закрыть

Фото: Getty Images

В случае возобновления войны на востоке Украины европейские страны могут вернуться к рассмотрению вопроса о закрытии российского газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала BFM заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж всегда проявлял относительную сдержанность в вопросе строительства газопровода, признавая этот вопрос прерогативой Германии. При этом дипломат подчеркнул, что «новая агрессия» со стороны России обяжет Европу вернуться к нему снова.

«Если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными», — допустил глава МИД. При этом он заверил, что переговоры с Россией необходимо продолжать во что бы то ни стало.

Ранее газета Politico сообщала, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Конгрессу США республиканцем Тедом Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту Джо Байдену взаимодействовать с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Названа главная цель прибывших в Казахстан миротворцев ОДКБ
Франция допустила закрытие «Северного потока-2» при эскалации на Украине
Пушков высмеял предложение США помочь Казахстану
Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в свой клуб
Социологи определили любовь россиян к Цою
Появилось обращение Кадырова к протестующим жителям Казахстана
Более десятка военно-транспортных самолетов вылетели из Подмосковья в Казахстан
В Кремле рассказали о возможности увеличения контингента ОДКБ в Казахстане
Китай назвал виновных в разжигании цветной революции в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter