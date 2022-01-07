В США напомнили Казахстану об уроке истории от России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью ОДКБ для подавления беспорядков в стране словами об «истории» и «русских». Его слова приводит «Интерфакс».

«То, что происходит там (в Казахстане, — прим. «Ленты.ру»), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — заявил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ.

«У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне», — подчеркнул американский дипломат.

Он сообщил, что США стремятся получить больше информации о ситуации и будут следить за действиями сил ОДКБ. Он также призвал не нарушать права человека.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.