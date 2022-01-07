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В Ингушетии найдены останки вора в законе Хамзата Аушева

В Ингушетии обнаружили скелетированное тело вора в законе Хамзата Аушева

Фото: Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»

В Ингушетии, рядом с селом Сурхахи обнаружили скелетированное тело, которое могло принадлежать 31-летнему вору в законе Хамзату Аушеву, известному в криминальных кругах как Хамзат Ингуш, передает «Кавказ. Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Рядом с трупом, у которого уже оголились ребра и череп, но сохранились джинсы и куртка, был найден пистолет. Издание сообщает, что МВД и управления Следственного комитета по Ингушетии не опровергло информацию об обнаружении тела криминального авторитета.

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По данным «Кавказ. Реалии», ключевая версия гибели Аушева — убийство из-за попытки обложить данью придерживающихся радикальных религиозных взглядов местных предпринимателей. Также рассматривается версия о самоубийстве из-за психического состояния погибшего.

Хамзат Аушев — один из самых молодых воров в законе России. Он был «коронован» в 2012 году влиятельными грузинскими ворами в законе. В 2013 году был арестован и отбывал длительное наказание за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». В 2020 году криминальный авторитет был отправлен в тюремную психиатрическую лечебницу и освобожден из нее по состоянию здоровья весной 2021 года.

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Виктория Кондратьева
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