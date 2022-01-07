Канцлер Австрии заразился коронавирусом
Канцлер Австрии Нехаммер заразился COVID-19, он находится в домашнем карантине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится в домашнем карантине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера.
В пятницу, 7 января, он получил положительный тест на коронавирус. «Нехаммер, разумеется, привит три раза», — говорится в заявлении. При этом уточняется, что его жена и дети не заражены.
Сам же канцлер заметил, что причин для беспокойства нет, так как он чувствует себя хорошо.
Последние новости
Все новости
В НАТО заявили о риске военного конфликта в Европе из-за Украины
НАТО отказалась идти на компромиссы с Россией
Опубликованы кадры последствий беспорядков в Алма-Ате
В США заявили о способности F-35 уничтожить ВС России в Балтийском море
Объявлены имена трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Умер первый темнокожий лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль
Канцлер Австрии заразился коронавирусом
Украинский депутат поздравил верующих с Рождеством фразой «Христос воскресе!»
В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего