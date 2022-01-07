Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится в домашнем карантине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера.

В пятницу, 7 января, он получил положительный тест на коронавирус. «Нехаммер, разумеется, привит три раза», — говорится в заявлении. При этом уточняется, что его жена и дети не заражены.

Сам же канцлер заметил, что причин для беспокойства нет, так как он чувствует себя хорошо.

