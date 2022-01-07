Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Канцлер Австрии Нехаммер заразился COVID-19, он находится в домашнем карантине

Фото: Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится в домашнем карантине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера.

В пятницу, 7 января, он получил положительный тест на коронавирус. «Нехаммер, разумеется, привит три раза», — говорится в заявлении. При этом уточняется, что его жена и дети не заражены.

Сам же канцлер заметил, что причин для беспокойства нет, так как он чувствует себя хорошо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о риске военного конфликта в Европе из-за Украины
НАТО отказалась идти на компромиссы с Россией
Опубликованы кадры последствий беспорядков в Алма-Ате
В США заявили о способности F-35 уничтожить ВС России в Балтийском море
Объявлены имена трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Умер первый темнокожий лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль
Канцлер Австрии заразился коронавирусом
Украинский депутат поздравил верующих с Рождеством фразой «Христос воскресе!»
В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter