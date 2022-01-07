В России впервые с конца сентября зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19

В России впервые с 27 сентября 2021 года зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19 — 787. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

787 смертей из-за COVID-19 зафиксировали в России за сутки

По данным на 27 сентября, число летальных исходов составляло 779.

Общее число умерших в стране достигло 314 604.

Всего в России за последние сутки выявили 16 735 заражений, общее число с начала пандемии составило 10 618 035.