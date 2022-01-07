Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России впервые с конца сентября зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19

В России впервые с 27 сентября зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России впервые с 27 сентября 2021 года зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19 — 787. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

787смертей из-за COVID-19
зафиксировали в России за сутки

По данным на 27 сентября, число летальных исходов составляло 779.

Общее число умерших в стране достигло 314 604.

Всего в России за последние сутки выявили 16 735 заражений, общее число с начала пандемии составило 10 618 035.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Токаев разрешил открывать огонь по террористам без предупреждения
Токаев объявил о решении включить интернет в некоторых регионах Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за отправку миротворцев в Казахстан
Загадочная неизлечимая болезнь поразила десятки молодых людей
Скончался бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин
Токаев назвал количество напавших на Алма-Ату «бандитов»
В Казахстане рассказали о стрельбе снайперов по силовикам
В России впервые с конца сентября зафиксировано менее 800 смертей из-за COVID-19
В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса
После жесткой посадки вертолета в Башкирии завели уголовное дело
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter