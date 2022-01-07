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Протестующие в Казахстане разгромили магазин помогавшей им блогерши

Мародеры в Алма-Ате разграбили ювелирный магазин помогавшей им блогерши

В Казахстане мародеры разграбили ювелирный магазин Instagram-блогерши Гульназ Махметовой. Об этом предпринимательница рассказала в своем блоге.

«Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг. Помогала людям. Довозила. Кормила, давала воду. Вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали, на несколько миллионов тенге. Это и называется благодарность», — рассказала она в слезах. По ее словам, протестующие разгромили всю Алма-Ату, «все бизнесы прогорели».

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

Марина Совина
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