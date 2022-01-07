Умер первый темнокожий лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль

Первый темнокожий лауреат «Оскара» в номинации «Лучший актер» Сидни Пуатье скончался на 95-м году жизни. Причина смерти американского деятеля искусства не уточняется, сообщает The Mirror.

Смерть актера, впоследствии дипломата, подтвердил бывший министр иностранных дел Багамских Островов Фред Митчелл. В комментарии для издания Eyewitness News Bahamas, он заявил: «Мы потеряли великого багамца, а я лично потерял друга».

Действующий заместитель премьер-министра Багам Честер Купер заявил в беседе с Guardian Nassau: «Мне грустно, что его больше нет с нами. (...) Но меня переполняет радость от того, как много он сделал, доказав всем, что даже самые скромные начинатели могут изменить мир».

Сидни Пуатье родился в Майами, но вырос на Багамских Островах, родине своих родителей, приехал в США в возрасте 15 лет. Он стал первым темнокожим оскароносным актером в номинации за лучшую мужскую роль. Заветную статуэтку он получил, сыграв в фильме «Полевые лилии» 1963 года. В Голливуде Пуатье считали первопроходцем: уже в 50-х годах он играл на съемочных площадках наравне с белыми актерами. Несмотря на багамский акцент, он приобрел славу лучшего темнокожего актера Америки.

Пуатье снялся в более чем 50 картинах. В 60-х годах активно снимался в лентах на темы расовой ненависти и предрассудков, к примеру, в «Угадай, кто придёт к обеду?» и «Душной южной ночью».

В 1997 году Пуатье стал послом Багамских островов в Японии и занимал этот пост в течение десяти лет. Он также был постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.

В конце 2021 года на Бродвее анонсировали спектакль о жизни и работе Пуатье.