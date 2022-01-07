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Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Евростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов

Фото: Graham Hughes / Global Look Press

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов, обновив рекорд с августа 1991 года. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Евростат.

При этом, по данным аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, ожидалось замедление инфляции до 4,7 процента.

Только за прошлый месяц потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,4 процента. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7 процента с 2,6 в ноябре.

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в еврозоне по итогам ноября достиг абсолютного рекорда за всю историю существования валютного союза.

Марина Совина
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