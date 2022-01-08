Ветеран спецназа назвал причину беспорядков в Казахстане

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал причину беспорядков в Казахстане. Он рассказал РИА Новости, что в республике произошло столкновение элит.

Происходящее в Казахстане он назвал мятежом. По его словам, противодействие имело место на уровне органов власти и силовых ведомств Казахстана.

«Это столкновение элит на фоне протестных настроений, которые накопились в Казахстане», — сказал ветеран спецназа.

«"Проспало" ли казахстанское государство подготовку боевиков — это совершенно четкая постановка вопроса», — отметил Гончаров, добавив, что вероятность не заметить формирование большого числа подпольных ячеек составляет лишь малую долю процента.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.