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Алма-Ату полностью окружили военными блокпостами

Военные окружили Алма-Ату блокпостами, у покидающих город тщательно проверяют документы

Фото: РИА Новости

Алма-Ата была полностью окружена блокпостами, на которых несут дежурство десятки военнослужащих, сообщает корреспондент ТАСС. В их распоряжении также имеются бронетранспортеры.

У тех, кто покидает город, тщательно досматривают транспортные средства, а также проводят проверку документов. В самом городе снизилась интенсивность перестрелок, однако звуки стрельбы еще встречаются. В СМИ продолжаются предупреждения граждан о необходимости не подходить к окнам в тех районах, где проходят спецоперации по зачистке.

Ряд магазинов возобновили свою работу, однако жители жалуются на то, что в продаже отсутствуют хлеб. Кроме того, у городских банкоматов имеются проблемы с выдачей наличных денег.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана опровергли сообщения о столкновениях в районе населенного пункта Райымбек, расположенного в пригороде Алма-Аты. По словам местных жителей, в упомянутом районе раздавались отдельные выстрелы и очереди из огнестрельного оружия.

Марина Совина
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