Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб

Россиянка Вероника в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ее бабушка и дедушка, которые живут в Алма-Ате, из-за ситуации в городе стараются не выходить из дома, поэтому начали сами печь хлеб из-за неработающих магазинов.

«Магазины не работают, все разграблено, раздолбано. У них все свое, дома сидят. Они же все-таки пожилые люди, обычно закупают много, у них все еще есть. Знаю, что пекут хлеб сами, и очень этому радуются», — заявила собеседница издания.

По ее словам, она созванивается с родственниками раз в день. Доступа в интернет у пожилых жителей Алма-Аты не было до вчерашнего вечера. Вероника отметила, что пенсионеры до сих пор не могут совершать денежные переводы.

«Они смотрят только российские каналы, и только по ним узнают новости. Один какой-то крутят, какую-то дребедень, а новостей практически нет. Все узнают через нас даже», — сказала россиянка, добавив, что все сайты банков тоже не работали, поэтому никакие денежные переводы они тоже не могли совершить.

8 января посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.