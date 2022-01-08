Посольство России в Казахстане открыло кризисный штаб для эвакуации граждан

Посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда. «Продолжаем уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты напомнили, что для желающих эвакуироваться россиян, которые проживают в Алматинской области, 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени (с 14.00 по 15.00 мск) будут выполнены специальные рейсы транспортных самолетов Минобороны. Они направятся из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.

«Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете», — рассказали в министерстве.

При этом, как уточняет РЕН ТВ, консульский отдел посольства России в Нур-Султане до 19 января приостановил прием граждан из-за введения режима ЧС в стране. Россиянам рекомендуют обращаться на горячую линию посольства.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Позже стало известно, что за организацией погромов и нападений на госучреждения могли стоять сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Бывший глава ведомства Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене.