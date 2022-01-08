Политолог описал возможный заговор казахских спецслужб

Высокая организация среди демонстрантов и неспособность силовиков вовремя предотвратить нападения на стратегически важные объекты указывают, что соучастниками или даже инициаторами массовых беспорядков в Казахстане стали спецслужбы республики. Таким мнением в разговоре с порталом «Взгляд» поделился казахский политолог Марат Шибутов.

По его словам, в истории Казахстана уже были прецеденты, когда политики пытались заручиться поддержкой сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) с целью государственного переворота. События последних дней, как полагает эксперт, в том числе возможное участие в протестах граждан Киргизии и Узбекистана, определенно указывают на заговор среди сотрудников этого ведомства.

«Дать им (иностранным радикалам — прим. "Ленты.ру") возможность тут тренироваться и жить — это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за контрразведку, или за антитеррористическую деятельность», — описал Шибутов возможный сценарий заговора.

Он добавил, что экс-глава КНБ Карим Масимов, который был задержан 8 января по подозрению в государственной измене, как минимум допустил халатность, позволив протестующим нападать на госучреждения. При этом он указал, что степень вовлеченности главы спецслужб в заговор станет известна лишь по окончании следствия.

«Обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься — это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация», — отметил политолог.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. Жертвами столкновений стали как минимум 18 силовиков и десятки протестующих, тысячи человек получили ранения.