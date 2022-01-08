Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене и водворен в СИЗО. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комитет начал досудебное расследование по факту государственной измены 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства. 5 января митинги переросли в массовые беспорядки: в Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.