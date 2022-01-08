За минувшие сутки в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений в 85 регионах страны с начала пандемии составило 10 634 603. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зарегистрировали 16 735 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По данным оперштаба, наибольшее число зараженных выявили в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376) и Московской области (1246). Меньше всего пациентов с COVID-19 оказалось в Тыве (11), Магаданской области (11), Калмыкии (11) и Ненецком автономном округе (1). Ни одного нового случая заражения не выявлено в Чукотском автономном округе.

За последние 24 часа скончались от осложнений 796 человек. За весь период зафиксировано 315 400 летальных исходов. При этом полностью выздоровели еще 20 449 пациентов. Таким образом, с начала пандемии вылечились от инфекции 9 666 161 человек.