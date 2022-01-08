В Башкирии 11 человек попали в больницу из-за купания в ядовитом бассейне

Компания молодых людей посетила банный комплекс в одном из башкирских сел, вскоре почувствовала себя плохо и попала в больницу с сильнейшим отравлением парами хлора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из коттеджей села Ясная Поляна. 11 человек пошли париться в бане и купаться в бассейне, а ночью почувствовали себя плохо. Позже выяснилось, что допустимое содержание хлора в воде было превышено в несколько раз.

«Все 11 человек госпитализированы. Два в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении», — сообщили спасатели. Предварительно, утечка ядовитого вещества произошла из-за неисправности аппарата, хлорирующего воду. На место была направлена оперативная группа специалистов МЧС Башкирии. Ей предстоит выяснить все обстоятельства отравления.

Ранее стало известно, что из-за отравления парами хлора в больницу попали шестеро детей в Таганроге. Их состояние признали удовлетворительным. Следственный комитет начал проверку и отобрал химические пробы воды в бассейне, где отдыхали несовершеннолетние.