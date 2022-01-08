В США раскрыли подробности о предстоящих переговоров с Россией

Россия и США в ходе переговоров в Женеве 10 января будут обсуждать вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Отмечается, что американская и российская стороны изложат друг другу свои «предложения и лежащие в их основе обеспокоенности». «Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение», — сообщила представитель Госдепа.

По ее словам, Соединенные Штаты придерживаются принципа не обсуждать вопросы, которые касаются союзников, без их непосредственного участия.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.