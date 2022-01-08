Девять человек умерли от отравления спиртом в Тюмени

От отравления метиловым спиртом в Тюмени умерли девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Тюменской области.

«По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что по горячим следам правоохранители задержали четверых подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения.Точки распространения опасной для жизни продукции находились в центральном районе Тюмени. По факту смертей девятерых тюменцев было заведено уголовное дело по части 3 статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее стало известно, что в Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге России хотят рассмотреть пакет мер, которые могут упростить доступ мелких и сельских торговцев к лицензии на продажу спиртного. Авторы проекта надеются, что таким образом получится бороться с суррогатным алкоголем.