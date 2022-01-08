Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог предрек появление Соединенных Штатов Европы

Политолог Марков: пять стран ЕС могут создать Соединенные Штаты Европы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Евросоюз никогда не распадется, поскольку экономически крайне выгоден всем участникам. Тем не менее, велика вероятность его перестройки, консолидации отдельных стран в подобие «Соединенных Штатов Европы», такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» выдвинул политолог Сергей Марков.

По мнению Маркова, разговоры о грядущем распаде Евросоюза сильно преувеличены: там будут происходить другие процессы, а именно деление союзников на несколько ключевых ядер.

Соединенные Штаты Европы

Внутри Евросоюза образуется более твердое ядро, такое федеративное государство. В него войдут Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия. Эти страны пойдут по пути дальнейшей консолидации.

Сергей Марковполитолог

«Часть государств останутся на текущих позициях. Другие, в противовес первое группе, пойдут по пути ослабления связей с союзниками, это Польша, Венгрия и еще несколько стран. В принципе, этот процесс наблюдается уже сегодня: они и так существуют в несколько расслабленной форме, входят в зону ЕС, но не в зону Евро», — объяснил Марков.

Четвертое предполагаемое ядро — ближняя периферия. Это, по прогнозу политолога, Швейцария, Великобритания, ряд стран Балкан, в идеальном варианте Украины, какие-то африканские государства. Они будут признавать решения Евросоюза, войдут в зону свободной торговли, но не станут в полной мере участниками альянса.

Материалы по теме:
Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Министерство дружбы.Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
1 декабря
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря

«Полный распад, как многие его понимают, маловероятен просто потому, что союз очень выгоден всем участникам. В первую очередь, это свобода передвижения, шенгенская зона, как ее часть, свобода передвижения капитала, выгодные условия для туризма, а ведь многие страны Европы большей частью живут именно за счет этой отрасли. Ну а менее развитые получают субсидии на важные проекты, так что нет никаких шансов на то, что из союза выйдет Прибалтика. Ну и еще один аргумент в пользу сохранения альянса — общие военные структуры. Именно с этим нам придется иметь дело, с рыхлым конгломератом», — считает политолог.

Самое твердое ядро, состоящее из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Италии, по его мнению, будет представлять аналог Союзного государства, то, о чем мечтали многие европейские мыслители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили об изменении сроков оформления паспорта
Психолог назвал россиянам способ избежать «постпраздничного синдрома»
Россиянам дали советы по правильному питанию
МВД разработает порядок геномной регистрации
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
Популярный комик с ТНТ высказался о протестах в Казахстане
Сборная России по теннису уступила канадцам в полуфинале ATP Cup
Подорожание вторичного жилья в России объяснили
Политолог предрек появление Соединенных Штатов Европы
Аэропорт Нур-Султана выполнит шесть международных рейсов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter