Политолог предрек появление Соединенных Штатов Европы

Евросоюз никогда не распадется, поскольку экономически крайне выгоден всем участникам. Тем не менее, велика вероятность его перестройки, консолидации отдельных стран в подобие «Соединенных Штатов Европы», такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» выдвинул политолог Сергей Марков.

По мнению Маркова, разговоры о грядущем распаде Евросоюза сильно преувеличены: там будут происходить другие процессы, а именно деление союзников на несколько ключевых ядер.

Соединенные Штаты Европы

Внутри Евросоюза образуется более твердое ядро, такое федеративное государство. В него войдут Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия. Эти страны пойдут по пути дальнейшей консолидации. Сергей Марков политолог

«Часть государств останутся на текущих позициях. Другие, в противовес первое группе, пойдут по пути ослабления связей с союзниками, это Польша, Венгрия и еще несколько стран. В принципе, этот процесс наблюдается уже сегодня: они и так существуют в несколько расслабленной форме, входят в зону ЕС, но не в зону Евро», — объяснил Марков.

Четвертое предполагаемое ядро — ближняя периферия. Это, по прогнозу политолога, Швейцария, Великобритания, ряд стран Балкан, в идеальном варианте Украины, какие-то африканские государства. Они будут признавать решения Евросоюза, войдут в зону свободной торговли, но не станут в полной мере участниками альянса.

«Полный распад, как многие его понимают, маловероятен просто потому, что союз очень выгоден всем участникам. В первую очередь, это свобода передвижения, шенгенская зона, как ее часть, свобода передвижения капитала, выгодные условия для туризма, а ведь многие страны Европы большей частью живут именно за счет этой отрасли. Ну а менее развитые получают субсидии на важные проекты, так что нет никаких шансов на то, что из союза выйдет Прибалтика. Ну и еще один аргумент в пользу сохранения альянса — общие военные структуры. Именно с этим нам придется иметь дело, с рыхлым конгломератом», — считает политолог.

Самое твердое ядро, состоящее из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Италии, по его мнению, будет представлять аналог Союзного государства, то, о чем мечтали многие европейские мыслители.