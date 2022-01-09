Найден пропавший в Казахстане актер Глинников

Пропавшего в Казахстане актера Илью Глинникова нашли. Он находился в горах Алматы, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Отмечается, что утром в воскресенье, 9 января, актера доставили в аэропорт для возвращения домой.

О пропаже звезда российского сериала «Интерны» Ильи Глинникова стало известно 4 января. За день до этого он последний раз связался с матерью. О его пропаже женщина заявила в МИД России. По данным РИА Новости, Генконсульство России в Казахстане заявило, что не располагает информацией о его исчезновении.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.