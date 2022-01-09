Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Найден пропавший в Казахстане актер Глинников

Пропавший актер Илья Глинников находился в горах Алматы

Фото: @glinnikov1st

Пропавшего в Казахстане актера Илью Глинникова нашли. Он находился в горах Алматы, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Отмечается, что утром в воскресенье, 9 января, актера доставили в аэропорт для возвращения домой.

О пропаже звезда российского сериала «Интерны» Ильи Глинникова стало известно 4 января. За день до этого он последний раз связался с матерью. О его пропаже женщина заявила в МИД России. По данным РИА Новости, Генконсульство России в Казахстане заявило, что не располагает информацией о его исчезновении.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Ученые предупредили об опасности антител после перенесенного коронавируса
Собянин рассказал об открытии знаковых объектов в 2021 году
В МИД России констатировали неоднократные вмешательства извне в дела Казахстана
Джазового музыканта из Киргизии выдали за погромщика в Казахстане
Кусок скалы обрушился на туристов и попал на видео
В московском дворце спорта из-за ледовой балки погиб рабочий
В МИД России отказались от уступок в пользу США
Владельца пансионата «Золотой век» задержали после пожара
Задержанный в Казахстане признался в участии в протестах за деньги
Один из лидеров «Машины времени» порадовался распаду СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter