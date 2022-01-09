Психолог дал советы для легкого возвращения к работе после праздников

Чтобы пережить возвращение в рабочий ритм после длинных новогодних праздников, нужно бережно относиться к себе и регулярно менять виды деятельности, порекомендовала психолог Татьяна Потемкина. В разговоре с «Лентой.ру» она добавила, что снять стресс от возвращения к работе помогают умеренные физические нагрузки, йога и медитации.

Потемкина напомнила, что любые перемены в жизни человека, в том числе и начало рабочих дней после длинных праздников, всегда несут некоторый стресс. Он может сопровождаться раздражительностью и усталостью. Тем не менее, справиться с этим довольно просто, следуя базовым рекомендациям.

Если после праздников возникают некая апатия, угнетенное состояние, очень важно уделить время себе, своему эмоциональному и физическому здоровью. Татьяна Потемкина психолог

«Правильные умеренные физические нагрузки, различные расслабляющие процедуры отлично помогают справиться с раздражительностью, тревогой и вообще адаптироваться к любому виду стресса. Например, поможет здесь мышечное расслабление, медитация, йога. Медитация вообще должна быть непременной частью жизни горожан», — уверена психолог.

Даже если за время праздников человек соскучился по работе, Потемкина все равно советует грамотно распределять свои силы и не набрасываться сразу на все задачи, иначе энтузиазм может быстро исчезнуть.

«Еще физиолог Павлов говорил, что перемена вида деятельности благотворно влияет на организм человека. Здесь отлично подойдут движение, расслабление, какие-то небольшие приятные события, отвлечение на хобби. Все вместе это позволяет поддержать психическое равновесие и вернуться в привычный ритм», — заключила Потемкина.