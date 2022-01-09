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Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках

Актер Болдуин опроверг обвинения в том, что он не соблюдает требования следствия
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Globallookpress.com

Американский актер Алек Болдуин опроверг обвинения в том, что он якобы не соблюдает требования следствия по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) в октябре 2021 года, он сообщил об этом в Instagram.

«Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья», — рассказал артист. По словам Болдуина, расследование — это процесс, в ходе которого правоохранительные органы должны сделать запрос в тот штат, где он проживает. После этого они смогут получить доступ к данным его телефона.

Актер добавил, что полиция не может залезть в телефон и взять личные фотографии. Болдуин напомнил, что полностью готов сотрудничать со следствием. По его мнению, лучший способ почтить память погибшей Галины Хатчинс — выяснить всю правду о случившемся.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Алия Шарафутдинова
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