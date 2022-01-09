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В России выставили на продажу кота за 9,5 миллиона рублей

В Тульской области выставили на продажу кота за 9,5 миллиона рублей

Фото: Avito

В Тульской области выставили на продажу кота, которого, как утверждает продавец, однажды держал в руках президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Автор объявления уверен, что животное «отлично подойдет коллекционерам». Он также указывает, что возможен обмен на Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600 или дом.

За несколько дней цена животного выросла с 6,5 миллиона до 9,5 миллиона рублей.

Ранее кота из Хабаровска, якобы защищающего от заражения коронавирусом, выставили на продажу на одном из сайтов интернет-объявлений. Из описания к предложению следует, что стоимость домашнего животного составляет шесть миллионов рублей. Кроме того, продавец уточнил, что кот является потомственным предсказателем, и сообщил об уместности торга.

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Алевтина Запольская
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