Украинца выгнали из караоке во Львове после возмущения из-за песен на русском

Украинца выгнали из караоке-клуба во Львове после возмущения, которое он высказал из-за звучащих там песен на русском языке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика страны».

Как стало известно изданию, житель Львова Юрий пришел в ночной клуб Split. В караоке он услышал русскоязычные песни, что ему не понравилось. В ответ он исполнил песню на украинском языке, после чего начал делать присутствующим замечания, что подобное поведение «недопустимо в условиях российской агрессии». Гости заведения назвали мужчину провокатором, а охрана предупредила, что выгонит его, если он продолжит делать политические заявления.

Украинец продолжил делать замечания окружающим, после чего охрана вывела его из клуба. «А русскоязычные туристы остались там и продолжали петь свои русскоязычные хиты», — посетовал Юрий.

В октябре прошлого года епископ раскольнической «Православной церкви Украины» в Киеве избил супружескую пару соседей по многоквартирному дому. По их словам, одной из причин агрессии стал русский язык, на котором они говорили.