Психологи дали советы по преодолению разочарований от новогодних ожиданий

Психологи дали советы, как преодолеть разочарования от несбывшихся новогодних ожиданий и как справиться с тем, что данные в праздник обещания после боя курантов не выполняются, а магия от красивой даты в календаре не работает. Об этом пишут «Известия».

Специалисты посоветовали ставить себе достижимые цели и не ориентироваться на число в календаре. Они пояснили, что традиция новогодних обещаний противоречит здравому смыслу. Отмечается, что чаще всего люди хотят похудеть, начать заниматься спортом или новым хобби, сэкономить деньги, отказаться от вредных привычек и путешествовать, обещают себе больше проводить время с родными, учиться новому, читать, самосовершенствоваться.

Психолог, преподавать Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко заявила, что с точки зрения нейрофизиологии такие обещания бесполезны, поскольку на знание о том, как все должно быть, приходится мало нейронных связей, они формируются на привычное поведение, и сила привычки рано или поздно перевесит силу воли, на которой держится выполнение чего-либо с определенной даты или с понедельника.

Руководитель медико-психологического центра МАДО Марина Докучаева сравнила новогодние обещания с диетой – после краткосрочных ограничений наступает срыв. «Самая главная ошибка — подходить к переменам бессистемно. В итоге, когда всё идет не по плану, появляется эффект неоправданных ожиданий. И мы разочаровываемся еще с большей силой, виня себя в неудаче», — подчеркнула эксперт.

Докучаева добавила, что решение изменить свою жизнь нужно принимать здесь и сейчас, но при этом брать на себя ответственность за его реализацию. Кроме того, важно отделить собственные цели от навязанных, ориентируясь на психологический комфорт.

Его можно оценить по трем параметрам: что чувствует человек в конкретный момент времени, заявляя цель, какие мысли его посещают и что ощущает тело. Следует прислушаться к себе и проанализировать последствия возможных перемен, чтобы избежать разочарований, заключила психолог.

Ранее психолог Юлия Царенко дала советы, как бороться с зимней хандрой и становится продуктивнее, а не впадать в спячку. Она рекомендовала делать маленькие шаги, чтобы сработал закон «Мотивация следует за действием». Экспер добавила, что апатичное состояние и желание ничего не делать чаще всего имеют свои причины. Например, может быть связано с перенапряжением и усталостью, тогда нужно дать себе отдохнуть.

