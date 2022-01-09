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Глава Алма-Аты заявил о покушении на него

Аким Алма-Аты Сагинтаев заявил, что попал под обстрел

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что на него было совершено покушение. Об этом передает Telegram-канал Orda.kz.

Сагинтаев сообщил, что попал под обстрел, когда ехал записывать обращение к горожанам 5 января. «С кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб. Есть среди моих коллег раненые, мой водитель тоже получил ранения», — сказал глава Алма-Аты.

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Сагинтаев уверяет, что остался жив благодаря профессионализму водителя. «Между машинами бросались снаряды. Стрельба шла по полной», — заявил чиновник и добавил, что некоторое время за ними была погоня.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ.

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София Сарджвеладзе
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