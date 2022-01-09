Врач рассказала о восстановлении режима после новогодних каникул

На новогодних каникулах не стоит сдвигать время привычного пробуждения больше чем на два часа — это поможет восстановить режим после окончания праздников, рассказала «Ленте.ру» врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко.

Она пояснила, что потеря сил после длительных каникул может быть связана с излишним употреблением спиртных напитков. «Алкоголь — яд для нервной системы, организму приходится тратить ресурсы на восстановление после интоксикации», —заметила медик.

До выхода на работу нужно больше времени проводить на свежем воздухе, подчеркнула Колесниченко. Также, по ее словам, справиться с усталостью и нормализовать режим сна помогут некоторые продукты.

Есть исследования о положительном влиянии на характеристики сна концентрированного вишневого сока. Такой снотворный эффект вишни может объясняться содержанием в ней природного мелатонина. В человеческом организме гормон мелатонин регулирует циркадные ритмы, поэтому врачи назначают людям с десинхронозом мелатонин перед сном Елена Колесниченко врач-сомнолог

Кроме вишни природный мелатонин содержат грецкие орехи, помидоры, клубника, оливковое масло и коровье молоко. Для производства собственного мелатонина организму нужна пища, содержащая триптофан — сыр, орехи, соя, мясо индейки и курицы, рыба, яйца, добавила Колесниченко.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов объяснил увеличение продолжительности сна зимой. Он назвал причинами этого явления сокращение денно-светового дня, а также уменьшение физической нагрузки. Поэтому под долгий сон подстраиваться не нужно, считает эксперт.