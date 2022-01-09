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Владельца пансионата «Золотой век» задержали после пожара

В Кузбассе задержали владельца пансионата «Золотой век», где при пожаре погибли 4 человека

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Предпринимателя, который содержал частный пансионат «Золотой век», где при пожаре погибли четыре человека, задержали в Кузбассе. Об этом сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области.

Уточняется, что задержана также заместительница владельца пансионата, 42-летняя женщина, которая работала без официального трудоустройства. Их обвинили в преступлении по части третьей статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. Проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы организации», — говорится в сообщении.

Пожар в пансионате произошел в ночь с 7 на 8 января. Горели личные вещи на площади десять квадратных метров. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Среди жертв трагедии оказались 87-летняя Зоя Малютина, 68-летний Валерий Караваев, 64-летний Вячеслав Скресанов и 47-летний Дмитрий Андреев.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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Никита Абрамов
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