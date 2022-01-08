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Четыре человека погибли при пожаре в российском пансионате

МЧС: 4 человека погибли при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Пожар произошел в пансионате Золотой век в Кемеровской области, по предварительным данным погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В 23:02 поступило сообщение о пожаре в пансионате "Золотой Век" по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский МО СНТ Печатник, 11 аллея», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров.

«По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще 48 человек были эвакуированы», — сообщили в МЧС. При этом уточняется, что число пострадавших может вырасти.

К тушению пожара привлекли 48 человека и 14 единиц техники.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в нежилом доме в Углегорске на Сахалине. Инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме. По словам местных властей, дом был нежилым и отключенным от коммуникаций, а пострадавшие и погибшие не были зарегистрированы в доме, проникли и находились там самовольно.

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Марина Совина
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