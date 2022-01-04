Три человека погибли при пожаре в расселенном доме в Сахалинской области

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту смертельного пожара в городе Углегорск. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Войтинского, 16. В результате происшествия погибли три человека, еще два пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.

Как заявили в пресс-службе администрации Углегорского ГО, данный дом был нежилым и отключенным от коммуникаций. «Пострадавшие и погибшие не были зарегистрированы в доме, проникли и находились там самовольно», — говорится в опубликованном в Instagram сообщении. Как уточняет ASTV, дом ранее признали аварийным и полностью расселили.

По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам).

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли в результате пожара на Кавказском бульваре в Москве.