Три человека погибли в результате пожара в Москве

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара на юге Москвы. Об этом сообщает газета «Известия».

Как стало известно, возгорание на площади 20 квадратных метров произошло в двухкомнатной квартире жилого дома на Кавказском бульваре. Квартира, в которой произошел пожар, была сильно захламлена, огонь охватил личные вещи и мебель.

По информации Telegram-канала «112», на данный момент скорая помощь осматривает еще двоих человек. Один из пострадавших выпрыгнул в окно, спасаясь от огня, его госпитализируют.

27 декабря прошлого года пожар произошел в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в Кочновском проезде. Причиной задымления стало тление матраса в одной из комнат общежития.