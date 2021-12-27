В Москве в студенческом общежитии произошел пожар
Пожар произошел в общежитии МАДИ
В общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в Кочновском проезде произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, пожар произошел в одной из комнат, из окон шел дым. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, из общежития эвакуируют студентов.
24 сентября пожар произошел в Москве в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности, из здания эвакуировали более 100 человек. Никто не пострадал, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.