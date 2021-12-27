В Москве в студенческом общежитии произошел пожар

В общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в Кочновском проезде произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, пожар произошел в одной из комнат, из окон шел дым. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, из общежития эвакуируют студентов.

24 сентября пожар произошел в Москве в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности, из здания эвакуировали более 100 человек. Никто не пострадал, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.