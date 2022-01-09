Названо условие для безъядерного мира

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал условие для достижения безъядерного мира. По его словам, это невозможно при отсутствии конкретных действий ядерных держав, пишет ТАСС.

«Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру», — сказал премьер. При этом, по его словам, нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав.

Японский премьер назвал крайне важным Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и напомнил, что сейчас в нем не участвуют ядерные державы. «Я думаю, что Япония, взяв за основу этот документ, должна оказывать содействие тому, чтобы каким-то образом приблизить его к Договору о запрещении ядерного оружия», — отметил глава правительства.

ДЗЯО вступил в силу 22 января 2021 года. Договор предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. В настоящий момент документ ратифицировало 51 государство — преимущественно из Латинской Америки, Океании, Юго-Восточной Азии и Африки. При этом ни один из подписантов ядерным оружием не обладает.