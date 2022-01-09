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На Украине нашли выгоду в запуске «Северного потока-2»

Киевский политолог Молчанов: запуск «Северного потока-2» выгоден Украине из-за цен на газ

Фото: @NSP2_Rossiya

Киевский политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала «Наш» нашел выгоду в запуске «Северного потока-2» для Украины. По его словам, это вызовет снижение биржевых цен на газ, что позволит снизить тарифы для промышленности и бизнеса, передает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что Франции и Германии, несмотря на их заявления относительно газопровода, его ввод в эксплуатацию также выгоден, поскольку стоимость на биржах резко снизится, топливо будет продаваться в больших объемах.

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«Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — подчеркнул Молчанов.

Он также счел «политической шизофренией» требования Киева продлить договор на транзит российского газа, указав, что заявлять о нападении «страны-агрессора», а потом требовать продолжать поставки в Европу и платить за это – похоже на биполярное расстройство.

Марина Совина
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