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В Москве снизился уровень преступности

Прокуратура: количество преступлений в Москве в 2021 году снизилось на 2,1%

Фото: Globallookpress.com

В Москве в 2021 году уровень преступности снизился на 2,1 процента. В столице зафиксировано меньше разбоев, грабежей и мошенничеств, чем в прошлом году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно данным ведомства, в столице за год совершено 143 259 преступлений. Так, в Центральном административном округе (ЦАО) зарегистрировано 20 184 правонарушения (на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем году), в Восточном административном округе (ВАО) — 17 715 преступлений (на 14,7 процента меньше). Уровень преступности также снизился в Южном административном округе (ЮАО), Северо-Восточном административном округе (СВАО), Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) и других районах столицы.

Кроме того, меньше правонарушений фиксировали в общественных местах и на улицах — количество преступлений там снизилось на 4,6 процента и 3,9 процента соответственно.

В Москве в 2021 году было совершено 359 разбоев (на 23,6 процента меньше), 1784 грабежа (на 23,7 процента меньше), 41 156 мошенничеств (на 4,6 процента меньше), 619 случаев нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (на 2,8 процента меньше), 61 548 краж (на 2,4 процента больше): в том числе 460 из квартир (на 34,1 процента меньше) и 758 краж автомобилей (на 25,7 процента меньше).

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Варвара Кошечкина
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