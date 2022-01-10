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В правительстве нашли способ дать денег Арктике

«Ъ»: Минвостокразвития разработало правила финансирования Фонда развития Арктики

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство нашло новый способ дать денег на развитие Арктики и разработало правила финансирования регионального фонда развития, пишет «Коммерсантъ».

Ответственным за инициативу выступает Минвостокразвития. Ведомство предлагает новый механизм перераспределения доходов бюджета от реализации инвестиционных проектов в Арктике.

Применительно к отдельным видам бюджетных доходов норма отчислений в Фонд развития Арктики составит 100 процентов. Это будет касаться налога на прибыль, акцизов на легковые автомобили и мотоциклы, а также импортных пошлин, уплачиваемых в федеральный бюджет резидентами Арктической зоны, получившими такой статус с 2020 года. Сейчас их насчитывается 290, а общий объем произведенных инвестиций составляет 333 миллиарда рублей.

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Будущие поступления в бюджет от этих трех видов источников в 2022-2025 годах оцениваются в 180 миллионов рублей. При этом запланированный объем Фонда развития Арктики, созданного в 2020 году, — миллиард рублей в год. Предполагается, что средства будут направляться на социально значимые проекты, в том числе расселение аварийного жилья и строительство инфраструктуры.

Также Минвостокразвития разработало проект правил, согласно которым арктические регионы смогут запрашивать средства из федерального бюджета для софинансирования отдельных проектов. Планы таких мероприятий должны будут получать одобрение президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики.

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Платон Щукин
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