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В США женщине впервые поручили командовать атомным авианосцем

Впервые в истории США женщина приняла командование атомным авианосцем «Авраам Линкольн»
Эми Бауэрншмидт

Эми Бауэрншмидт. Фото: U.S. Navy / Reuters

Впервые в истории США женщина стала капитаном атомного авианосца. Об этом пишет портал Military.

Эми Бауэрншмидт (Amy Bauernschmidt) приняла командование авианосцем «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). После передачи командования корабль вместе с ударной группой отправился из Сан-Диего в зону запланированного развертывания с мировом океане.

Бауэрншмидт окончила Военно-морскую академию США в 1994 году. Это был первый выпускной класс, в котором женщинам было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году она назначена пилотом палубной авиации, на ее счету 3000 часов налета.

Марина Совина
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