В МВД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на права для водителей

В пресс-центре МВД России рассказали о планируемых изменениях в теоретическом экзамене на водительские права, передает ТАСС.

По информации агентства, существующий подход к формированию экзаменационных билетов при сдаче на права изменится так, чтобы будущий водитель лучше понимал, как вести себя в той или иной ситуации. «В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — заявил собеседник агентства.

В МВД пояснили, что это необходимая мера для снижения аварийности по вине водителей, стаж которых составляет менее двух лет, а также совершенствования системы допуска людей к управлению автомобилями в целом. В ведомстве считают, что нужно отказаться от акцента на «заучивании» правил дорожного движения и обучать студентов пониманию действий в разных ситуациях.

Ранее сообщалось, что число водителей, сдающих в России экзамен на права с первого раза, снизилось на 20 процентов после введения новых правил проведения практического экзамена в апреле 2021 года Как пояснили в пресс-центре МВД РФ, чаще всего кандидаты в водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом.