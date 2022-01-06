В России снизилось число сдающих экзамен на права с первого раза

В России число водителей, сдающих с первого раза экзамен на права, снизилось на 20 процентов после введения новых правил проведения практического экзамена. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«За период с 1 апреля по 30 ноября 2021 года проведено свыше 2,6 млн экзаменов, из которых сданы 36 процентов, с первого раза его сдали только 13,6 процента [экзаменуемых]», — говорится в сообщении ведомства

Также указывается, что за тот же период 2020 года, еще до вступления в силу новых правил, было проведено более трех миллионов экзаменов, их сдали 57 процентов кандидатов в водители, свыше 33 процентов смогли сделать это с первого раза.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего кандидаты в водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом.

В общей сложности с 1 апреля по 30 ноября прошлого года первично выдано почти 910 тысяч водительских прав, а это на 124 тысячи больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь гражданам больше не понадобится проходить этап тестирования на закрытых площадках. Кроме того, прямо во время экзамена принимающий может предложить следовать неизвестному маршруту. Таким образом сотрудники ГИБДД стремятся оценивать знания и навыки водителей в условиях реального дорожного движения.